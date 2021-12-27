«Ак Барс» в концовке отыгрался с 1:3 и в овертайме взял верх над «Металлургом» в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в концовке отыгрался с 1:3 и в овертайме взял верх над «Металлургом» в КХЛ
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Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде коллектив из столицы Татарстана вышел вперёд благодаря голу Ильи Сафонова (6'). Гости ответили на это шайбами Филиппа Майе (8'), Алексея Маклюкова (45') и Джоша Карри (55'). В концовке «Ак Барс» сумел отыграться и перевести встречу в овертайм усилиями точных бросков оформившего дубль Сафонова (57') и Пера Линдхольма (59'). В дополнительное время победу хозяевам принёс Сафонов (64'), который по итогу отметился хет-триком.

«Металлург» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, а «Ак Барс» занимает третье место на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Хохлачёва помогла «Спартаку» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ.

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