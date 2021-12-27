Шайба Хохлачёва помогла «Спартаку» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых отличились Иван Дроздов (15'), Дмитрий Кугрышев (49') и Александр Хохлачёв (60'). Хозяева ответили только голом Кенни Агостино (21').

Для красно-белых эта победа стала третьей подряд.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на девятой строчке.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела уфимский «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), а «Барыс» из Нур-Султана переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2 Б).

Ранее сообщалось, что СКА впервые с 2016 года проиграл «Амуру» в матче КХЛ.