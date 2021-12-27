Шайба Хохлачёва помогла «Спартаку» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе красно-белых отличились Иван Дроздов (15'), Дмитрий Кугрышев (49') и Александр Хохлачёв (60'). Хозяева ответили только голом Кенни Агостино (21').
Для красно-белых эта победа стала третьей подряд.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на девятой строчке.
В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела уфимский «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), а «Барыс» из Нур-Султана переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2 Б).
Ранее сообщалось, что СКА впервые с 2016 года проиграл «Амуру» в матче КХЛ.