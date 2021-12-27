Шайба Хохлачёва помогла «Спартаку» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба Хохлачёва помогла «Спартаку» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
  • © ХК «Торпедо»
  • vk.com

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых отличились Иван Дроздов (15'), Дмитрий Кугрышев (49') и Александр Хохлачёв (60'). Хозяева ответили только голом Кенни Агостино (21').

Для красно-белых эта победа стала третьей подряд.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на девятой строчке.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела уфимский «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), а «Барыс» из Нур-Султана переиграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2 Б).

Ранее сообщалось, что СКА впервые с 2016 года проиграл «Амуру» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить