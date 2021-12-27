СКА впервые с 2016 года проиграл «Амуру» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА потерпел поражение от «Амура».
СКА впервые с 2016 года проиграл «Амуру» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Амура» забрасывали Глеб Зырянов, Александр Горшков и Сергей Терещенко. У гостей отличились Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

«Амур» обыграл СКА впервые с 15 января 2016 года, когда клубу из Хабаровска в овертайме удалось одержать победу над петербуржцами со счётом 2:1.

Хабаровчане набрали 40 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 60 очками возглавляет таблицу Запада.

Ранее «Авангард» разгромил «Йокерит» в матче КХЛ.

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