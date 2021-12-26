«Авангард» разгромил «Йокерит» в матче КХЛ

Омский «Авангард» нанёс поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды.

В составе омского клуба шайбы забросили Николай Прохоркин (11-я и 58-я минуты), Владимир Брюквин (26-я), Алексей Береглазов (30-я) и Дмитрий Шевченко (43-я). У «Йокерита» отличился Давид Скленичка (40-я).

«Авангард» (52 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (56) идёт на четвёртой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ.