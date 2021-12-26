ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Московский ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 6:4 в пользу красно-синих.

В составе ЦСКА шайбы забросили Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25-я), Артём Блажиевский (27-я), Павел Карнаухов (40-я), Даррен Диц (50-я) и Владислав Каменев (58-я). У «Динамо» отличились Сергей Сапего (9-я), Илья Усов (11-я, 26-я) и Маттиас Теденбю (58-я).

ЦСКА (58 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (48) идёт на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ.