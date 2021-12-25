«Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своём льду переиграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу столичного клуба.

В составе бело-голубых шайбы забросили Богдан Якимов (15-я минута), Артём Федоров (15-я), Вадим Шипачёв (23-я, 60-я), Иван Игумнов (34-я), Оскар Линдберг (35-я минута). У «Торпедо» отличились Энди Миле (первая минута), Кенни Агостино (27-я), Николай Демидов (40-я минута).

«Динамо» (59 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (46 очков) идёт на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что Шипачёв достиг отметки в 800 очков в КХЛ.