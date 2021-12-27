Жулин: американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин прокомментировал обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Я бы посоветовал этому горе-корреспонденту использовать те же лекарства для своих мозгов. Может тогда они у него начнут немножко лучше работать. Дебилизм процветает! Слов нет. Американцы снова завидуют уровню и мастерству наших фигуристок», — цитирует Жулина Sport24.

Он также обратил внимание на то, что журналист ничего не сказал о победившей на чемпионате России Камиле Валиевой.

«Но, видимо, она настолько хороша, что её не хочется трогать», — добавил Жулин.

Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.

Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал мерзавцами американских журналистов после обвинений в адрес Трусовой и Щербаковой.