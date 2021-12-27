Губерниев назвал мерзавцами американских журналистов после обвинений Трусовой и Щербаковой

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
Губерниев назвал мерзавцами американских журналистов после обвинений Трусовой и Щербаковой
  • AP

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем не обоснованная критика», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также считает представителей американских СМИ ангажированными непрофессионалами.

«Их высказывания — это несуразный трёп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии «дай мы хоть что-нибудь скажем», — добавил Губерниев.

Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.

Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.

Ранее директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что в Америке не умеют признавать, что русские люди талантливые.

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