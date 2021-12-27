Глава «Самбо-70» Лайшев: в Америке не умеют признавать, что русские люди талантливые

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об обвинениях американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. В Америке не могут признать, что русские люди талантливые. Всё это дребедень и полная ерунда», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Он отметил, что Трусова и Щербакова обладают уникальным талантом и что таких спортсменок в истории фигурного катания прежде не было. Эксперт также отметил, что не появлялось и такого сильного тренера, как Этери Тутберидзе. По его словам, в группе специалиста ни одна фигуристка не позволит себе принимать допинг, а тем более в сговоре с наставником.

«Девчонки молодцы и выигрывают всё абсолютно законно. Мы их любим и обожаем, они лучшие! Американцы боятся наших спортсменок и нашу большую страну, которая над ними нависла. Чего только не придумают: бегают и прыгают до потолка, сочиняя всякие небылицы», — добавил Лайшев.

Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.

Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на обвинения в адрес Трусовой и Щербаковой со стороны американских СМИ.