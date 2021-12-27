Ягудин отреагировал на обвинения в адрес Трусовой и Щербаковой со стороны американских СМИ

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

По его мнению, потенциальным соперникам пора заняться собой, а не пытаться как-то задеть россиян.

Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.

Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.

Ранее хореограф Илья Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Щербакову и Трусову.