Ягудин отреагировал на обвинения в адрес Трусовой и Щербаковой со стороны американских СМИ
- Legion-Media
«Американским журналистам, канадским журналистам надо понять, что зависть — это очень плохое чувство. Надо не говорить, а работать. И тогда, возможно, у них появятся такие же результаты и такие великолепные девушки, как у нас», — цитирует Ягудина «Чемпионат».
По его мнению, потенциальным соперникам пора заняться собой, а не пытаться как-то задеть россиян.
Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.
Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.
Ранее хореограф Илья Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Щербакову и Трусову.