Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Щербакову и Трусову

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«Неужели вы думаете, что я буду комментировать слова какого-то идиота? Зачем делать из них героев?» — цитирует Авербуха Sport24.

Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.

Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.

Ранее Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России.