Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Щербакову и Трусову
- Legion-Media
«Неужели вы думаете, что я буду комментировать слова какого-то идиота? Зачем делать из них героев?» — цитирует Авербуха Sport24.
Лис в своём подкасте заявил, что Трусова и Щербакова выглядели слабо в короткой программе на чемпионате России, а в произвольной сильно преобразились. По его мнению, на это могли повлиять лекарства, которые им дал врач.
Трусова заняла второе место на национальном первенстве, а Щербакова завоевала бронзу.
Ранее Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России.