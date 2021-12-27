Аршавин не видит ничего особенного в сборной Польши по футболу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах национальной команды в матче с Польшей в первом раунде стыков чемпионата мира 2022 года.

«Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша. Играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить. А второй матч можем выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что непопадание на мундиаль будет довольно неприятным, а также не согласился с тем, что в нынешней сборной нет лидеров. Аршавин в этом качестве выделил Георгия Джикию и Дмитрия Баринова.

России предстоит весной побороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта с Польшей. В случае победы команда Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

Ранее фанаты признали голкипера Матвея Сафонова лучшим футболистом сборной России 2021 года.