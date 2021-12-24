Фанаты признали Сафонова лучшим футболистом сборной России 2021 года

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов по итогам голосования в социальной сети Instagram признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году.

Более 100 тыс. человек приняли участие в голосовании, которое проходило на странице сборной России. В финальном голосовании Сафонов опередил полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

22-летний уроженец Ставрополя дебютировал в составе национальной команды в 2021 году в товарищеском матче со сборной Польши (1:1) 1 июня. Всего в 2021 году он сыграл за сборную семь матчей.

Напомним, России предстоит весной побороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта с Польшей. В случае победы команда Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

Ранее глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв оценил шансы российской сборной квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре.