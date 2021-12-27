В ФФККР отреагировали на обвинения в завышенных оценках дуэту Дэвис — Смолкин на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию о том, что одной из судей в танцах на льду была тренер отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Майра Абасова.

«На мой взгляд, всё в оценках было чисто, никакой тренер «Хрустального» ничего там не выставлял. Они могут считать кого угодно — у нас там нет тренера «Хрустального». Всё прошло без нарушений правил», — цитирует слова Когана «Матч ТВ».

Дуэт Дэвис и Смолкина завоевал серебряные медали в танцах на льду. Диана Дэвис является дочерью тренера отделения «Хрустальный» Этери Тутберидзе.

Ранее американский журналист заявил, что Тутберидзе относится к Медведевой как к настоящей дочери.