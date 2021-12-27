Американский журналист: Тутберидзе относится к Медведевой, как к настоящей дочери

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Американский журналист Дэвис Лис высказал своё мнение о взаимоотношениях между Этери Тутберидзе и Евгенией Медведевой.
Американский журналист: Тутберидзе относится к Медведевой, как к настоящей дочери
  • Legion-Media

«Этери вырастила Медведеву, она её настоящая дочь. Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Тарасова и Роднина», — сказал Лис в своём подкасте.

Он также отметил, что Медведева вытеснила Алину Загитову с Первого канала. По мнению журналиста, олимпийская чемпионка боится критики своего тренера.

Напомним, что обе фигуристки выступили с показательными программами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ранее Ягудин оценил шансы России на медали на ОИ-2022.

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