Американский журналист: Тутберидзе относится к Медведевой, как к настоящей дочери
- Legion-Media
«Этери вырастила Медведеву, она её настоящая дочь. Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Тарасова и Роднина», — сказал Лис в своём подкасте.
Он также отметил, что Медведева вытеснила Алину Загитову с Первого канала. По мнению журналиста, олимпийская чемпионка боится критики своего тренера.
Напомним, что обе фигуристки выступили с показательными программами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Ранее Ягудин оценил шансы России на медали на ОИ-2022.