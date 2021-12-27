Ягудин оценил шансы России на медали на ОИ-2022

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил шансы национальной команды по фигурному катанию на медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Шанс на медали есть всегда и у всех. Он либо огромен, как в женском одиночном катании, либо минимален, как в мужском», — цитируют Ягудина «Известия».

Он добавил, что ни одна фигуристка в мире не может показать то, что демонстрируют российские спортсменки. Ягудин назвал чемпионат России лучшим в мире.

Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Слуцкая отреагировала на непопадание Елизаветы Туктамышевой в состав сборной России на чемпионат Европы.