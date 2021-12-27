Слуцкая — о Туктамышевой: это боль очень многих
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«Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко её, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих», — написала Слуцкая в Instagram.
Напомним, что чемпионат России выиграла Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова. Эти фигуристки представят сборную России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Туктамышева заняла лишь седьмое место и стала запасной на международные турниры.
Ранее Тарасова заявила, что Туктамышева заслуженно не попала в состав сборной России.