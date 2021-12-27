Бывший тренер Николсона: переход Шамара в «Спартак» — огромное событие для народа Ямайки

Эндрю Прайс, тренировавший форварда «Спартака» Шамара Николсона в его первом профессиональном клубе «Бойз Таун» из ямайского Кингстона, прокомментировал переход нападающего в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа».

«Его переход, безусловно, огромное событие для народа Ямайки. Для нас большое достижение, поскольку Шамар перешёл в один из крупнейших клубов России и всей Европы. Все СМИ Ямайки сейчас ежедневно говорят об этом переходе. Куда бы ни пошёл Шамар, люди на Ямайке иду за ним. С Москвой будет то же самое. За «Спартаком» на Ямайке теперь будут внимательно следить. Российский клуб принял мудрое решение, подписав его. Он забьёт много мячей за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», — цитирует Прайса Metaratings.ru.

На счету Николсона 13 голов и семь ассистов в текущем сезоне чемпионата Бельгии. Также ямаец провёл 29 матчей за национальную сборную своей страны, забил десять мячей и отдал шесть голевых пасов.

Ранее агент Николсона назвал долгосрочную цель футболиста.