Поздняков: Олимпиада покажет, готова ли сборная России по хоккею бороться за золото

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился своими ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.
Поздняков: Олимпиада покажет, готова ли сборная России по хоккею бороться за золото
  • AP

«Лично я жду от наших хоккеистов борьбы за золото, уверен, что руководство федерации поставит перед ними максимальную задачу. Турнир покажет, готовы ли мы снова стать первыми. Но мне бы не хотелось, чтобы развязка хоккейного турнира в Пекине была такой же нервной, как в Пхёнчхане. Думаю, что тогда была действительно уникальная концовка. Повторения такой нервотрёпки не хотели бы не только болельщики и специалисты, но и сами хоккеисты. Совершенно валидольная развязка, но таков спорт, это нам действительно запомнилось и будет с нами долгие годы. Возьмите, к примеру, ту же «Формулу-1». Когда судьба такие удивительные сюжеты пишет, то это создаёт преимущества того или иного вида спорта», — сказал Поздняков в интервью ТАСС.

На олимпийском хоккейном турнире сборная России попала в группу В вместе с командой Швейцарии, Чехии и Дании. Первый матч коллектив Алексея Жамнова проведёт 9 февраля со швейцарцами.

На Олимпиаде-2018 сборная России завоевала золотые медали, победив в финальном матче команду Германии — 4:3 (ОТ). При этом россияне сравняли счёт в матче на последней минуте основного времени.

Ранее Поздняков рассказал о роли Медведевой на ОИ в Пекине.

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