Букин объяснил разницу между танцами на льду и одиночным катанием

Двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, объяснил разницу между танцами на льду и одиночным катанием.

«Одиночникам, как и в парном катании, гораздо тяжелее глубоко думать о каком-то сюжете, когда нужно прыгать или исполнять тройной выброс. У нас в этом плане совсем другая история — без образа можно вообще не выходить на лёд. Ты должен с самого первого движения как бы загнать весь свой внутренний настрой в своего рода энергетический куб и до самого конца программы оставаться внутри, максимально глубоко проживая сюжет. Получается это каждый раз по-разному: где-то сильнее, где-то нежнее, где-то, наоборот, жёстче. Но если ты в какой-то момент теряешь это ощущение, тебе просто не поверят. Ни зрители, ни судьи», — сказал Букин в интервью RT.

Ранее Букин рассказал, за счёт чего им со Степановой удалось добиться прогресса в катании.