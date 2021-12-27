Букин объяснил разницу между танцами на льду и одиночным катанием

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Двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, объяснил разницу между танцами на льду и одиночным катанием.
Букин объяснил разницу между танцами на льду и одиночным катанием
  • AP

«Одиночникам, как и в парном катании, гораздо тяжелее глубоко думать о каком-то сюжете, когда нужно прыгать или исполнять тройной выброс. У нас в этом плане совсем другая история — без образа можно вообще не выходить на лёд. Ты должен с самого первого движения как бы загнать весь свой внутренний настрой в своего рода энергетический куб и до самого конца программы оставаться внутри, максимально глубоко проживая сюжет. Получается это каждый раз по-разному: где-то сильнее, где-то нежнее, где-то, наоборот, жёстче. Но если ты в какой-то момент теряешь это ощущение, тебе просто не поверят. Ни зрители, ни судьи», — сказал Букин в интервью RT.

Ранее Букин рассказал, за счёт чего им со Степановой удалось добиться прогресса в катании.

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