Степанова объяснила, почему её дуэт с Букиным начал работать с Морозовым и Горшковым

Чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала, почему дуэт решил привлечь для работы тренеров Николая Морозова и Алексея Горшкова.

«Так сложилось, что все 15 лет, что мы катаемся с Ваней, у нас был опыт работы только с Ириной Жук и Александром Свининым. Они проделали в текущем сезоне поистине титаническую работу, как и вся наша команда, а в ней достаточно много самых разных специалистов. Но, поскольку сезон олимпийский, мы понимаем, что должны использовать все возможности, чтобы добиться максимально быстрого прогресса. Поэтому после выступления в Гренобле мы ещё раз всё совместно обсудили и решили привлечь к работе дополнительных специалистов — Николая Морозова и Алексея Горшкова. И уже совместными усилиями доводить программы до полного блеска», — объяснила Степанова RT.

Ранее фигуристка Степанова рассказала, как перед стартом сезона у неё обострилась травма спины.