Фигуристка Степанова рассказала, как перед стартом сезона у неё обострилась травма спины

Чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, объяснила, почему дуэт поздно вошёл в сезон.

«Перед началом сезона у меня в очередной раз обострилась травма спины, причём сильно. Даже от мелких движений простреливало порой так, что боль становилось невозможно терпеть. Партнёру оставалось брать меня на руки, выносить со льда в раздевалку, помогать снять коньки. Я, получается, уже третий сезон езжу к одному и тому же врачу в Германию. Мы честно пытались вылечить спину в Москве, делали блокады, но безуспешно. Не говоря уже о том, что это очень неприятная процедура. К счастью, одного укола, сделанного там, мне хватает на весь сезон. Врач вкалывает в позвоночник специальную жидкость, которая распределяется между зажатыми суставами. Получается своеобразная подушка, и я могу спокойно работать», — сказала Степанова RT.

Также фигуристка добавила, что перед обращением в немецкую клинику уже отчаялась решить проблему.

«Когда мы обратились в эту клинику в первый раз, то я не верила уже ни во что: и лечебной физкультурой занималась, и блокады терпела, и множество других процедур приходилось делать — ничего не помогало. А тут врач уложил меня на кушетку и спокойно так говорит: «Если это то, о чём я думаю, всё пройдёт через полчаса». Мне тогда стало одновременно и грустно, и смешно. Вообще не поверила, что такое может быть. Тем более, через полчаса боль никуда не делась. А вот часа через полтора, когда я уже сидела в аэропорту и ждала вылета в Москву, вдруг почувствовала, что в спине возникли очень странные ощущения. Будто косточки начинают расходиться, и позвоночник двигается всё свободнее и свободнее. Врач сказал, что укола гарантированно должно хватить на полгода, но выяснилось, мне его достаточно на целый сезон», — добавила Степанова.

Александра Степанова и Иван Букин во второй раз подряд победили на чемпионате России. На соревнованиях в Санкт-Петербурге дуэт набрал 223,37 балла по сумме двух программ.

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.