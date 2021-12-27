Букин рассказал, за счёт чего им со Степановой удалось добиться прогресса в катании

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Двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, рассказал, в чём и как дуэту удалось прибавить по ходу нынешнего сезона.
Букин рассказал, за счёт чего им со Степановой удалось добиться прогресса в катании
  • Legion-Media

«После второго этапа Гран-при в Гренобле и непопадания в финал у нас, наконец, появилось время на мелкую техническую работу, которой мы и раньше занимались с тренерами, а с привлечением новых специалистов она стала гораздо более активной. Мы поехали легче, быстрее, и, конечно, по-другому», — сказал Букин в интервью RT.

По ходу сезона Букин и Степанова начали сотрудничать с тренерами Николаем Морозовым и Алексеем Горшковым.

Ранее Степанова объяснила, почему её дуэт с Букиным начал работать с Морозовым и Горшковым.

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