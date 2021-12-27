Мостовой не уверен, что Дзюба захочет переходить в «Рубин»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

«Почему «Зенит» не хочет Артёма оставить — это вопрос для меня. Дзюба в «Зените» всё равно является важной фигурой. Возможно, уже настало время. «Рубин» же первую часть сезона совершенно провалил, в еврокубках проиграл неизвестной команде. Результат ужасный. А сколько было заявлений о трансферах, контрактах и прочем? Поют, танцуют, пляшут, а результат на поле плачевный. Конечно, Дзюбе было бы туда неплохо пойти, однако захочет ли он? Давайте не забывать, что «Зенит» — это команда, которая без проблем может купить любого футболиста. Волшебной палочкой махнули и привезли», — приводит слова Мостового «РИА Спорт».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В договоре есть опция о продлении в случае, если футболист проведёт на поле определённое количество минут.

Ранее источник назвал возможную зарплату Дзюбы в «Рубине».