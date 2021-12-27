Тренер сборной России объяснил, почему Степанова пропустит «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о самочувствии Вероники Степановой.
Тренер сборной России объяснил, почему Степанова пропустит «Тур де Ски»
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«У Вероники Степановой небольшое недомогание: вчера у неё достаточно сильно болел живот. Сегодня она чувствует себя лучше, но мы решили не рисковать, поскольку есть подозрение на отравление. «Тур де Ски» — это всё-таки не одна гонка, тем более они проходят на высоте. Учитывая, что спортсменка молодая, мы решили, что лучше перестраховаться и этот старт пропустить. Она будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя плохо чувствовала, может негативно сказаться в будущем. Мы решили её поберечь», — цитирует Сорина «Чемпионат»

Многодневка «Тур де Ски» сезона-2021/22 пройдёт с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее сообщалось, что лыжница Степанова не примет участия в «Тур де Ски» из-за болезни.

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