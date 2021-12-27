Валиева тепло поблагодарила Тутберидзе после победы на чемпионате России

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Чемпионка России в женском одиночном катании Камила Валиева обратилась к своему тренерскому штабу после победы на национальном первенстве.
Валиева тепло поблагодарила Тутберидзе после победы на чемпионате России
  • Legion-Media

«Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше», — написала Валиева в своём Instagram.

Напомним, что Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

В тройку призёров также вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее американский журналист заявил, что Валиева выступит в обеих программах на командном турнире ОИ-2022.

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