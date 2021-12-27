Американский журналист заявил, что Валиева выступит в обеих программах на командном турнире ОИ-2022

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Американский журналист Дэвис Лис предположил, кто из российских фигуристок выступит на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Американский журналист заявил, что Валиева выступит в обеих программах на командном турнире ОИ-2022
  • Legion-Media

«Думаю, Валиевой придётся выступать в обеих программах. Дело не только в том, что она чемпионка, а у других девушек травмы», — сказал Лис в своём подкасте.

Он добавил, что Михаила Коляду рискованно ставить на обе программы в олимпийском турнире. Он также отметил, что хотел бы видеть в командных соревнованиях пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальную пару Виктория Синицына — Никита Кацалапов.

Напомним, что на ОИ-2022 отобрались Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее Мишин обратился к Туктамышевой: «Ты радость и боль моего сердца».

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