Американский журналист заявил, что Валиева выступит в обеих программах на командном турнире ОИ-2022
- Legion-Media
«Думаю, Валиевой придётся выступать в обеих программах. Дело не только в том, что она чемпионка, а у других девушек травмы», — сказал Лис в своём подкасте.
Он добавил, что Михаила Коляду рискованно ставить на обе программы в олимпийском турнире. Он также отметил, что хотел бы видеть в командных соревнованиях пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальную пару Виктория Синицына — Никита Кацалапов.
Напомним, что на ОИ-2022 отобрались Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Ранее Мишин обратился к Туктамышевой: «Ты радость и боль моего сердца».