Мишин — Туктамышевой: ты радость и боль моего сердца

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поддержал свою подопечную Елизавету Туктамышеву после чемпионата России 2022 года.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова», — цитирует Мишина РИА Новости.

25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла. По итогам турнира она не попала в основной состав сборной России на международные соревнования.

Ранее Леонова заявила, что, возможно, травмы помешали Щербаковой исполнить более сложную программу.