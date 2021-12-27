Леонова: может, Щербаковой травмы помешали исполнить более сложную программу
- Legion-Media
«Мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу. Может, какие-то травмы помешали ей исполнить более сложную программу или ещё что-то», — цитирует Леонову «Татар-информ».
Она добавила, что раньше Щербакова заслуженно побеждала на всех турнирах. Напомним, что фигуристка является чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой России.
На национальном первенстве Щербакова завоевала бронзовую медаль, уступив Камиле Валиевой и Александре Трусовой.
Ранее американский журналист заявил, что Тутберидзе относится к Медведевой как к настоящей дочери.