Леонова: может, Щербаковой травмы помешали исполнить более сложную программу

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила выступление чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате России.

«Мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу. Может, какие-то травмы помешали ей исполнить более сложную программу или ещё что-то», — цитирует Леонову «Татар-информ».

Она добавила, что раньше Щербакова заслуженно побеждала на всех турнирах. Напомним, что фигуристка является чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой России.

На национальном первенстве Щербакова завоевала бронзовую медаль, уступив Камиле Валиевой и Александре Трусовой.

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