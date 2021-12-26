Романцев пожелал фанатам «Спартака» терпения в новом году

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев пожелал болельщикам столичного клуба терпения в 2022 году.
Романцев пожелал фанатам «Спартака» терпения в новом году
  • © РИА Новости
  • РИА Новости

«Пожелаю терпения, в настоящий момент тот случай, когда нужно пожелать терпения. Всё наладится. «Спартак» есть, был и будет», — заявил Романцев в эфире YouTube-канала «Спартака».

Красно-белые (23 очка) по итогам 18 туров занимают в турнирной таблице чемпионата России девятое место. Московский клуб с первого места группы пробился в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ранее Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, оценил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».

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