Романцев пожелал фанатам «Спартака» терпения в новом году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев пожелал болельщикам столичного клуба терпения в 2022 году.

«Пожелаю терпения, в настоящий момент тот случай, когда нужно пожелать терпения. Всё наладится. «Спартак» есть, был и будет», — заявил Романцев в эфире YouTube-канала «Спартака».

Красно-белые (23 очка) по итогам 18 туров занимают в турнирной таблице чемпионата России девятое место. Московский клуб с первого места группы пробился в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ранее Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, оценил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».