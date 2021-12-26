Агент Глебова сообщил об интересе «Спартака» к игроку

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, оценил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».

«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом необходимо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно всё. Интерес со стороны «Спартака» присутствует, но неизвестно, будет ли он предметным уже этой зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», — цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обратиться в органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина.