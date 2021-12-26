Агент Глебова сообщил об интересе «Спартака» к игроку

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Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, оценил возможность перехода своего клиента в московский «Спартак».
Агент Глебова сообщил об интересе «Спартака» к игроку
  • © fc-rostov.ru

«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом необходимо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно всё. Интерес со стороны «Спартака» присутствует, но неизвестно, будет ли он предметным уже этой зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», — цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обратиться в органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина.

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