Агент Глебова сообщил об интересе «Спартака» к игроку
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«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом необходимо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно всё. Интерес со стороны «Спартака» присутствует, но неизвестно, будет ли он предметным уже этой зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», — цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может обратиться в органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина.