«Спартак» может обратиться в органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не исключил, что столичный клуб может обратиться в правоохранительные органы по поводу агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова.

«Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», — цитирует Федуна РИА Новости.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Московский клуб получил от Газизова иск на 101 млн рублей.

Кокорин и Урунов пришли в «Спартак» летом 2020 года. В тот момент Газизов занимал должность генерального директора красно-белых.

Ранее Федун сообщил, что приложенный Газизовым к иску документ не является договором.