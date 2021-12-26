Шахрай считает, что Туктамышева превосходит по популярности «Зенит» и СКА

Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказался о приёме, который оказала публика чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой на первенстве России, которое проходило в Санкт-Петербурге.

«Елизавета Туктамышева собралась после не очень удачного проката в короткой программе, откатала свою произвольную с двумя тройным акселями. Местная публика неистово её приветствовала стоя. Говорили, что она стоит двух питерских команд — хоккейного СКА и футбольного «Зенита». Это было совершенно правильное сравнение: она одна поднимает публику, как обе этих команды на своих стадионах. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы бороться с другими девочками, у которых в программе есть четверные прыжки. Не знаю, попадет ли Туктамышева на Олимпиаду, но очень хочется в это верить. Хотя, судя по всему, этого не будет. Если она не попадёт как спортсменка, то хочется, чтобы ей дали возможность побывать в Пекине в качестве зрителя. Лиза это заслужила», — цитирует слова Шахрая «Советский спорт».

Туктамышева по итогам двух прокатов заняла седьмое место на чемпионате России и не попала в состав национальной сборной страны для участия в Олимпийских играх в Пекине. При этом 25-летняя фигуристка оказалась в числе запасных.

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