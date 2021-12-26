Шахрай считает, что Туктамышева превосходит по популярности «Зенит» и СКА

Короткая ссылка
Чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказался о приёме, который оказала публика чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой на первенстве России, которое проходило в Санкт-Петербурге.
Шахрай считает, что Туктамышева превосходит по популярности «Зенит» и СКА
  • Legion-Media

«Елизавета Туктамышева собралась после не очень удачного проката в короткой программе, откатала свою произвольную с двумя тройным акселями. Местная публика неистово её приветствовала стоя. Говорили, что она стоит двух питерских команд — хоккейного СКА и футбольного «Зенита». Это было совершенно правильное сравнение: она одна поднимает публику, как обе этих команды на своих стадионах. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы бороться с другими девочками, у которых в программе есть четверные прыжки. Не знаю, попадет ли Туктамышева на Олимпиаду, но очень хочется в это верить. Хотя, судя по всему, этого не будет. Если она не попадёт как спортсменка, то хочется, чтобы ей дали возможность побывать в Пекине в качестве зрителя. Лиза это заслужила», — цитирует слова Шахрая «Советский спорт».

Туктамышева по итогам двух прокатов заняла седьмое место на чемпионате России и не попала в состав национальной сборной страны для участия в Олимпийских играх в Пекине. При этом 25-летняя фигуристка оказалась в числе запасных.

Ранее Радионова заявила, что, кто бы ни занял третью квоту на ОИ, всё равно будут недовольные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить