Радионова: кто бы ни занял третью квоту на ОИ, всё равно будут недовольные

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала результаты в женском одиночном катании на чемпионате России, который завершился в Санкт-Петербурге.

«По моему мнению, в нашей сборной есть явный лидер в лице Камилы Валиевой. И есть три девочки — Щербакова, Трусова и Туктамышева, — каждая из которых достойна ехать на Олимпийские игры. Кто бы ни занял третью квоту, всё равно будут довольные и недовольные. Было бы у России четыре квоты, тогда никаких разговоров бы не возникло. Выступление Туктамышевой на чемпионате России? В короткой программе вообще нельзя допускать ошибок, а у Лизы был срыв тройного акселя. Теперь ей в любом случае необходимо оставаться в форме, потому что всякое может случиться, а Анне Щербаковой, я думаю, нужно будет подтверждать на чемпионате Европы, что это действительно её третья квота», — цитирует слова Радионовой РИА Новости.

Победителем женского турнира стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, бронза — у Анны Щербаковой. Елизавета Туктамышева стала седьмой, а Майя Хромых — восьмой.

Первая тройка спортсменок получила право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Туктамышева и Хромых попали в число запасных.

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