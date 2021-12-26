В «Нижнем Новгороде» рассказали о статусе переговоров с Жирковым

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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием экс-футболиста «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.
В «Нижнем Новгороде» рассказали о статусе переговоров с Жирковым
  • AP

«Какая ситуация с Жирковым? Та же самая. Сейчас тяжело принимать решения и футболистам, и нам. Все сейчас находиятся в ожидании Нового года. Я думаю, что после новогодних каникул всё прояснится. Сейчас никто не принимает конкретных решений», — приводит слова Измайлова Sport24.

В настоящее время 38-летний футболистпребывает в статусе свободного ганета после того, как летом истёк его контракт с «Зенитом».

«Нижний Новгород» после 18 туров РПЛ имеет 19 очков и занимают 13-е место в таблице.

Ранее в «Химках» рассказали об интересе к Жиркову.

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