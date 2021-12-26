Газизов считает, что «Уфе» удастся сохранить прописку в РПЛ

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Гендеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов подвёл итоги года для своего клуба.
Газизов считает, что «Уфе» удастся сохранить прописку в РПЛ
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«Непростой год для нас был. Весной мы сумели сохранить прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра нашей команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на 2022 год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать наших болельщиков. Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У главного тренера Алексея Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем», — цитирует Газизова Sport24.

После 18 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, имея 16 очков в активе.

Ранее Григорян заявил, что в борьбе за выживание уход Агаларова будет потерей для «Уфы».

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