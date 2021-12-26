Спустя полгода после скандального развода Мамаев сделал предложение своей девушке
- РИА Новости
«Это был самый сказочный и счастливый день», — написала Сенько в Instagram, опубликовав видео с кольцом.
В апреле 2021 года Мамаев со скандалом развёлся в Аланой, от которой у него есть дочь. В социальных сетях бывшая жена до сих пор обсуждает детали их размолвки, а также обвиняет новую девушку футболиста в меркантильности.
Напомним, что несколько дней назад Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки». В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.
Ранее Кокорин опубликовал фото и видео с Мамаевым с отдыха в Дубае.