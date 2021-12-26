Спустя полгода после скандального развода Мамаев сделал предложение своей девушке

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Российский полузащитник «Химок» Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Надежде Сенько.
Спустя полгода после скандального развода Мамаев сделал предложение своей девушке
  • РИА Новости

«Это был самый сказочный и счастливый день», — написала Сенько в Instagram, опубликовав видео с кольцом.

В апреле 2021 года Мамаев со скандалом развёлся в Аланой, от которой у него есть дочь. В социальных сетях бывшая жена до сих пор обсуждает детали их размолвки, а также обвиняет новую девушку футболиста в меркантильности.

Напомним, что несколько дней назад Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки». В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями.

Ранее Кокорин опубликовал фото и видео с Мамаевым с отдыха в Дубае.

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