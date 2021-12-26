Булыкин: Алексей Миранчук должен остаться в Европе

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на интерес к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку со стороны других клубов Италии.

«Я за то, чтобы Миранчук остался играть в Европе. Если что-то не получается, надо сделать небольшой шаг назад, а потом два шага вперёд», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Он добавил, что агенты должны подсказать игроку, как правильно действовать. По мнению экс-футболиста, в таком случае Алексей проявит себя в топ-чемпионате.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его нынешний контракт — до лета 2024 года.

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