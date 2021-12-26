Сербский агент Еремич опроверг слухи о переходе Захаряна в «Реал»

Сербский агент Срджан Еремич прокомментировал информацию о переговорах между мадридским «Реалом» и московским «Динамо» по поводу трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Информация не соответствует действительности. Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем не вёл», — цитирует Еремича Metaratings.

До этого появилась информация, что Еремич был одним из тех, кто летал в Москву общаться со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем по поводу перехода Захаряна в «Реал».

Захарян в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что никто из «Реала» на самом деле не обращался в «Динамо» по поводу перехода Захаряна.