«СЭ»: «Реал» опроверг интерес к Захаряну
К представителям Захаряна никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» хочет оформить трансфер 18-летнего россиянина летом 2022 года.
Сумма сделки может составить около €20 млн, а с учётом бонусов — возрасти до €25 млн.
Захарян в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал Захаряну получить «Золотой мяч».