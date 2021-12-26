«СЭ»: «Реал» опроверг интерес к Захаряну

Мадридский футбольный клуб «Реал» не проявляет интереса к полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну.

К представителям Захаряна никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» хочет оформить трансфер 18-летнего россиянина летом 2022 года.

Сумма сделки может составить около €20 млн, а с учётом бонусов — возрасти до €25 млн.

Захарян в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал Захаряну получить «Золотой мяч».