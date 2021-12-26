Губерниев сравнил Туктамышеву с императрицей Екатериной II

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на первенстве России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Лиза — молодец, она не сдаётся. Как в своё время императрица Екатерина II каждый раз пыталась возвращать себе молодость, меняя молодых любовников, так и императрица фигурного катания, соревнуясь с молодыми фигуристками, каждый раз возвращает себе юность, а также составляет им конкуренцию», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что зачастую спортсмены не заканчивают карьеру из-за непонимания, чем им дальше придётся заниматься, но Туктамышева действительно является блестящей фигуристкой, которая и дальше готова бороться с сильнейшими на международном уровне.

25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Туктамышевой бесполезно соревноваться с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.