Ягудин: это самый крутой чемпионат России по фигурному катанию в истории

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал минувший чемпионат России по фигурному катанию самым крутым в истории.

«Это самый крутой чемпионат России за всю истории российского фигурного катания. Если берём отдельно девушек, то за эти дни была переписана история мирового фигурного катания. Эти три дня и выступления наших девушек — космос», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он также отметил, что неважно с каким рекордом и баллами победила Камила Валиева, а важна именно золотая медаль.

«Можно завоевать золото Олимпиады и с 283, и с 210. Главное — ценность. Да, это вишенка на торте. Но сам торт — это медаль», — добавил эксперт.

Победу впервые в карьере одержала 15-летняя Камила Валиева, набрав 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а бронзу завоевала Анна Щербакова (239,56).

Ранее Ягудин заявил, что Туктамышевой бесполезно соревноваться с Валиевой, Трусовой и Щербаковой.

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