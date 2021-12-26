Туктамышева заявила, что не была разочарована короткой программой на ЧР

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удалось собраться на произвольную программу после неудачной короткой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Сегодня я спокойнее выходила, голова была яснее, тело увереннее... Я бы не назвала выступление в короткой программе разочарованием. Это был не провальный прокат, просто с падением. Но при нынешней конкуренции это большая ошибка. Но не то чтобы я... убивалась после этого. Просто пережила этот день. Выходить на произвольную гораздо спокойнее», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что Елизавета Туктамышева заслужила право поездки в составе сборной России на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.