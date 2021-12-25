Гончаренко: очень хочу, чтобы Туктамышева попала на Олимпиаду-2022

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Елизавета Туктамышева заслужила право поездки в составе сборной России на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Гончаренко: очень хочу, чтобы Туктамышева попала на Олимпиаду-2022
  • РИА Новости

«Это не просто гонка со сложными элементами, она тут была просто бесподобна. Хочется, чтобы её мечта исполнилась, чтобы она попала на Олимпийские игры. Но все другие фигуристки тоже хотят, так что посмотрим», — цитирует ТАСС Гончаренко.

Она призналась, что Туктамышева оставила очень хорошее впечатление от проката произвольной программы. Гончаренко подчеркнула, что это было выступление очень эмоциональное.

«Лиза — настоящий профессионал, и она знает, как поднять зрителя, умеет себя преподнести», — добавила Гончаренко.

Туктамышева (224,40 балла) заняла седьмое место в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России-2021. 

Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда. Серебряную награду получила Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Ранее тренер Александр Жулин назвал фигуристок, которые должны представлять Россию на Играх-2022.

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