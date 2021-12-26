«Зенит» поздравил Валиеву с победой на ЧР-2021 по фигурному катанию

Петербургский «Зенит» поздравил Камилу Валиеву с победой в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года.

«Камилу Валиеву с победой на чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — написала пресс-служба «Зенита» в Twitter. Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждем на «Газпром Арене» ⛸🔥 pic.twitter.com/GqxYrWNaUr — ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 25, 2021 ЧР-2021 проходит в Санкт-Петербурге. Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда. Серебряную награду получила Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56). Ранее сообщалось, что Валиева стала четвёртой фигуристкой, победившей на ЧР под руководством Тутберидзе.