Хромых призналась, что ей было тяжело дышать во время произвольной программы

Майя Хромых прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Не самое лучшее выступление, было много ошибок что в короткой, что в произвольной, поэтому не очень довольна. Не знаю, просто тяжело ехалось, особенно под конец программы, не знаю, с чем это связано. Просто тяжело было дышать», — цитирует Хромых «Чемпионат».

По её словам, она ещё не успела разобрать с тренерами свои ошибки. 15-летняя спортсменка также прокомментировала улыбки наставников Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза после проката.

«Может, они были рады, что я собралась на тулуп — тулуп после сальхова. Я была расстроена, потому что не получился риттбергер», — добавила Хромых.

Хромых допустила грубую ошибку на четверном сальхове, а также упала при выполнении риттбергера в три оборота. Она заняла восьмое место, набрав 217,18 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове и упала с риттбергера в произвольной программе.