Валиева не считает, что находится в своей наилучшей форме

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Фигуристка Камила Валиева после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге ответила на вопрос о своей физической форме.
Валиева не считает, что находится в своей наилучшей форме
  • РИА Новости

«Не сказала бы, что я в наилучшей форме. Чувствую себя между хорошей и средней формой, это мои ощущения. Сейчас будет небольшой отдых, за это время можно набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, легче поддерживать форму, чем набирать её снова», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель. 

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ. 

Ранее Валиева призналась, что её немного трясло перед выступлением.

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