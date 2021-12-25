Валиева: меня немного трясло перед программой, но я собралась

Фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о поддержке болельщиков на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что я собралась. Меня немного трясло, но собралась и сделала программу почти на максимум. Поддержка придавала сил. Хочу поздравить девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпиаду», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Валиева выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России. По итогам двух прокатов 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла. При этом на турнире она превзошла три своих же мировых рекорда на этих соревнованиях — в короткой, произвольной и по сумме программ.

Ранее было опубликовано видео чемпионской произвольной программы Валиевой на ЧР по фигурному катанию.