Самоделкина: рада, что чисто исполнила произвольную программу на ЧР
- РИА Новости
«Я рада, что сумела исполнить произвольную программу чисто. Самое важное — сумела попасть в сборную», — цитирует ТАСС Самоделкину.
Вместе с тем фигуристка призналась, что болела за Александру Трусову больше, чем за себя.
14-летняя москвичка в произвольной программе в женских одиночных соревнованиях исполнила три четверных прыжка — два сальхова и один лутц. Самоделкина получила от судей по сумме двух программ 233,09 балла и заняла итоговое пятое место.
Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.
Серебряную награду получила Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).
Ранее тренер Александр Жулин назвал фигуристок, которые должны представлять Россию на Играх-2022.