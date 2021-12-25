Самоделкина: рада, что чисто исполнила произвольную программу на ЧР

Софья Самоделкина оценила прокат произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

«Я рада, что сумела исполнить произвольную программу чисто. Самое важное — сумела попасть в сборную», — цитирует ТАСС Самоделкину.

Вместе с тем фигуристка призналась, что болела за Александру Трусову больше, чем за себя.

14-летняя москвичка в произвольной программе в женских одиночных соревнованиях исполнила три четверных прыжка — два сальхова и один лутц. Самоделкина получила от судей по сумме двух программ 233,09 балла и заняла итоговое пятое место.

Камила Валиева (283,48 балла) завоевала золотую медаль ЧР-2021. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.

Серебряную награду получила Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Ранее тренер Александр Жулин назвал фигуристок, которые должны представлять Россию на Играх-2022.