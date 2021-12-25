Медведева назвала историческим прокат Туктамышевой в произвольной программе на ЧР

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Я в дичайшем восторге. Я прямо не могу дождаться, чтобы её обнять, потому что такие прокаты я называю историческими. Она огромная умница!» — сказала Медведева в эфире Первого канала.

25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе, а по сумме двух прокатов набрала 224,40 балла.

Ранее сообщалось, что Туктамышева установила рекорд по количеству выступлений на ЧР по фигурному катанию.